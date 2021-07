Violenza sessuale, la denuncia di due studentesse in vacanza a Gallipoli. Si indaga sul racconto (Di venerdì 9 luglio 2021) Ancora racconti di violenze sessuali da parte di ragazze in vacanza. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Gallipoli. In provincia di Lecce. Dopo la denuncia di due studentesse. Entrambe di 19 anni, in vacanza nella rinomata cittadina salentina. Violenza sessuale, la denuncia di due studentesse in vacanza Le giovani, che soggiornano in un Bed & breakfast, hanno richiesto l’intervento del 118. Per malori causati dall’eccessivo consumo di alcool nel corso della nottata. Sarebbero state ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 luglio 2021) Ancora racconti di violenze sessuali da parte di ragazze in. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di. In provincia di Lecce. Dopo ladi due. Entrambe di 19 anni, innella rinomata cittadina salentina., ladi dueinLe giovani, che soggiornano in un Bed & breakfast, hanno richiesto l’intervento del 118. Per malori causati dall’eccessivo consumo di alcool nel corso della nottata. Sarebbero state ...

