Vince ancora Cavendish | la tredicesima tappa se l' aggiudica l' inglese | resta leader Pogacar

Ultime Notizie dalla rete : Vince ancora

Mark Cavendish, classe 1985, ciclista della Deceuninck - Quick Step,anche la tappa di oggi dopo l'ultima, la 10, che aveva portato l'ex sprinter Htc ad una sola vittoria dal record di Eddy Merckx: oggi la maglia verde ha raggiunto il primato con il successo ...Cavendish diventa leggenda, vince ancora lui e raggiunge Merckx con 34 vittorie al Tour de France. Tra i velocisti regna il britannico e la Deceuninck Quick Step, come sempre, lavora in maniera ottima ...Nella tappa da Nimes a Carcassone a vincere è ancora l'esperto sprinter britannico che festeggia per la 34esima volta al Tour: raggiunta la leggenda Eddy Merckx ...