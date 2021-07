Vicario Empoli, è ufficiale: il comunicato del club (Di venerdì 9 luglio 2021) Guglielmo Vicario è il nuovo portiere dell’Empoli: ecco il comunicato del club toscano sull’arrivo dell’estremo difensore dal Cagliari Vicario è il nuovo portiere dell’Empoli. Il comunicato. «Empoli Football club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Cagliari Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto del diritto alle prestazioni sportive di Guglielmo Vicario. Guglielmo Vicario è un portiere italiano nato a Udine il 7 ottobre 1996. Cresciuto tra Donatello, Bearzi, Comor ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Guglielmoè il nuovo portiere dell’: ecco ildeltoscano sull’arrivo dell’estremo difensore dal Cagliariè il nuovo portiere dell’. Il. «Footballcomunica di aver raggiunto l’accordo con il Cagliari Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto del diritto alle prestazioni sportive di Guglielmo. Guglielmoè un portiere italiano nato a Udine il 7 ottobre 1996. Cresciuto tra Donatello, Bearzi, Comor ...

Advertising

tcm24com : Ufficiale: Guglielmo Vicario è il nuovo portiere dell'Empoli #Vicario #Empoli #Cagliari - SCalciomercato : ? Guglielmo #Vicario ???? è un nuovo portiere dell'#Empoli ????. Il promettente classe 1996 arriva in Toscana con la fo… - SignorPolpo : RT @CagliariCalcio: ?? | PRESTITO #Vicario all’@EmpoliCalcio. Buona stagione, Guglie! ?? - FootballScout24 : RT @marcoconterio: ?? Nuovo portiere per l'#Empoli. Arriva Guglielmo Vicario dal #Cagliari. ?? Ufficiale @TuttoMercatoWeb - TuttoRossoblu : ??#Vicario all’#Empoli in prestito con diritto di riscatto, è ufficiale. A comunicarlo è il club sardo sul proprio sito online. -