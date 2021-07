Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2021 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 luglio 2021)DEL 9 LUGLIOORE 18.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO ANCORA CON LA DIRAMAZIONENORD, PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTELNUOV DI PORTO VERSO FIANONO IN A1NAPOLI, IN DIREZIONE NAPOLI PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE TRA L’A24TERAMO E VALMONTONE POI CODE A TRATTI FINO AD ANAGNI ANDIAMO ATRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON CODE VERSO LA DIRAMAZIONESUD IN INTERNA DALLA FLAMINIA E IN ...