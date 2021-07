Via libera alla banca centrale per le monete digitali. Ecco come (Di venerdì 9 luglio 2021) La banca dei Regolamenti Internazionali (Bis) ha recentemente annunciato di essere favorevole ad una banca centrale per le monete digitali – nota anche come Central Bank Digital Currency (Cbdc). Una dichiarazione nuova e per la prima volta pubblica. La Bis crede che queste nuove banche offrano “in forma digitale i vantaggi unici del denaro delle banche centrali: finalità di regolamento, liquidità e integrità,” come riportato nel report annuale della Bis. È la prima volta che la Bis si schiera pubblicamente a favore di una Cbdc e per l’introduzione di maggiori ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 luglio 2021) Ladei Regolamenti Internazionali (Bis) ha recentemente annunciato di essere favorevole ad unaper le– nota ancheCentral Bank Digital Currency (Cbdc). Una dichiarazione nuova e per la prima volta pubblica. La Bis crede che queste nuove banche offrano “in forma digitale i vantaggi unici del denaro delle banche centrali: finalità di regolamento, liquidità e integrità,”riportato nel report annuale della Bis. È la prima volta che la Bis si schiera pubblicamente a favore di una Cbdc e per l’introduzione di maggiori ...

