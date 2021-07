“Vera riforma giustizia la faranno gli italiani”: Salvini rilancia il referendum (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug – “La Vera riforma della giustizia sarà il referendum“: Matteo Salvini plaude agli emendamenti del ministro Cartabia approvati ieri in Cdm ma rilancia i quesiti referendari proposti da Lega e Radicali. “La riforma della giustizia approvata in Consiglio dei ministri è un primo passo, va bene. Noi siamo al governo con Draghi per riformare rivoluzionare e ammodernare questo Paese. Ma la Vera e sostanziale definitiva e importante riforma della giustizia la fanno gli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug – “Ladellasarà il“: Matteoplaude agli emendamenti del ministro Cartabia approvati ieri in Cdm mai quesiti referendari proposti da Lega e Radicali. “Ladellaapprovata in Consiglio dei ministri è un primo passo, va bene. Noi siamo al governo con Draghi perre rivoluzionare e ammodernare questo Paese. Ma lae sostanziale definitiva e importantedellala fanno gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Vera riforma 'La verà riforma della giustizia sarà il referendum' (Salvini) Ma la vera e sostanziale definitiva e importante riforma della giustizia la fanno gli italiani firmando nelle piazze e nei Comuni'. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i ...

Giustizia riparativa, la vera svolta della Cartabia (09/07/2021) ...la riconciliazione fra l'autore del crimine e chi l'ha subito L'intervento su cui agisce la riforma ... La vera novità risiede in uno degli emendamenti al ddl voluto dalla ministra della Giustizia Marta ...

"Firmerò i referendum. Per fare la vera riforma serve soluzione choc" ilGiornale.it Strutture socio sanitarie in Abruzzo, l’allarme: “Terra di nessuno, a rimetterci minori, anziani e disabili” Una vera e propria riforma del sistema che secondo il vicepresidente “non è più procrastinabile a causa del pressapochismo di chi si è alternato alla guida di Regione Abruzzo, dal 2001 fino ...

Giustizia, Bonafede: Con riforma rischio impunità, allunga processi Lo scrive su Facebook l’ex ministro della Giustizia, voce M5S, Alfonso Bonafede Ma è veramente troppo poco perché è troppo lontano da quello che abbiamo promesso e realizzato”. (LaPresse) – “La norma ...

