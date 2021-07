Vasco Rossi presta musica e parole alla campagna per il referendum sull’eutanasia legale | VIDEO (Di venerdì 9 luglio 2021) Una mano che sintonizza la radio su “Vivere” di Vasco Rossi, mentre un uomo malato è sdraiato in un letto. Inizia così lo spot realizzato dall’Associazione Luca Coscioni per dare il via al referendum eutanasia legale. Il cantante di Zocca ha concesso la propria voce e la propria musica per sostenere questa battaglia che, nei giorni scorsi, ha visto scendere in campo moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo e dell’informazione. referendum eutanasia legale, lo spot sulle note di Vasco Rossi Giobbe Covatta, Maurizio Costanzo e Fedez ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Una mano che sintonizza la radio su “Vivere” di, mentre un uomo malato è sdraiato in un letto. Inizia così lo spot realizzato dall’Associazione Luca Coscioni per dare il via aleutanasia. Il cantante di Zocca ha concesso la propria voce e la propriaper sostenere questa battaglia che, nei giorni scorsi, ha visto scendere in campo moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo e dell’informazione.eutanasia, lo spot sulle note diGiobbe Covatta, Maurizio Costanzo e Fedez ...

