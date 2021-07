Variante Delta spinge i contagi in Europa: ecco le zone rosse (Di venerdì 9 luglio 2021) La Variante Delta del Covid spinge i contagi in Europa e si allargano le zone rosse nella mappa dell’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che funge da guida per le decisioni sulle restrizioni di viaggio per molti Paesi membri dell’Ue. Mentre l’Oms Europa ammonisce: “Quest’estate, se vuoi viaggiare, pensa bene alla necessità” di partire. E “se decidi di farlo, fallo in sicurezza”. La Francia intanto sconsiglia ai suoi cittadini i viaggi nella penisola iberica. LE zone A RISCHIO IN ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 luglio 2021) Ladel Covidine si allargano lenella mappa dell’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che funge da guida per le decisioni sulle restrizioni di viaggio per molti Paesi membri dell’Ue. Mentre l’Omsammonisce: “Quest’estate, se vuoi viaggiare, pensa bene alla necessità” di partire. E “se decidi di farlo, fallo in sicurezza”. La Francia intanto sconsiglia ai suoi cittadini i viaggi nella penisola iberica. LEA RISCHIO IN ...

