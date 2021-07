Variante Delta, Lopalco: “Non sono spaventato più di tanto” (Di venerdì 9 luglio 2021) “I timori ci sono perché basta osservare quello che è accaduto nel Regno Unito che potrebbe essere il ‘film’ osservato in altri Paesi Ue. L’abbiamo già visto con la Variante inglese. L’unica differenza è che il livello di copertura vaccinale è abbastanza buona e siamo in estate, in qualche maniera l’estate rallenta l’andamento del virus. Quindi timori ci sono ma moderati, non sono spaventato più di tanto. La circolazione virale è ancora bassa e concentrata soprattutto tra i giovani”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Puglia ed epidemiologo, Pier Luigi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 luglio 2021) “I timori ciperché basta osservare quello che è accaduto nel Regno Unito che potrebbe essere il ‘film’ osservato in altri Paesi Ue. L’abbiamo già visto con lainglese. L’unica differenza è che il livello di copertura vaccinale è abbastanza buona e siamo in estate, in qualche maniera l’estate rallenta l’andamento del virus. Quindi timori cima moderati, nonpiù di. La circolazione virale è ancora bassa e concentrata soprattutto tra i giovani”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Puglia ed epidemiologo, Pier Luigi ...

ladyonorato : Su 117 morti “con” variante Delta, 19 erano inoculati con una dose, 50 con due dosi, 44 non erano inoculati. Neppu… - petergomezblog : Vaccini, l’allarme di Gimbe: “Quasi 6 milioni di over 60 a rischio variante Delta. Serve una strategia per chiamare… - petergomezblog : Variante Delta, appello di 122 scienziati a Johnson: “Togliere tutte le restrizioni è un esperimento pericoloso e i… - Ad10000follower : Covid, variante Delta a Sydney: città di nuovo in lockdown dopo 44 nuovi casi - garro78 : @mesosbrodleto @Franciscktrue @lorepregliasco @albertoinfelise E i primi dati scientifici dicono che AZ copre megli… -