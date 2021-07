Variante Delta Italia, Brusaferro: “Cresciuta, a giugno al 27,7%” (Di venerdì 9 luglio 2021) La Variante Delta del covid in Italia “cresce, dal 5,2% di maggio al 27,7% di giugno”. Così il presidente dell’Istituto superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio regionale Covid-19 della Cabina di Regia. “La scorsa settimana abbiamo censito come la decrescita si fosse fermata, oggi censiamo il fatto che ci sono più Regioni che hanno cominciato una lieve ricrescita”, ha spiegato ancora Brusaferro, aggiungendo: “L’infezione tende a colpire sempre più l’età giovane, parliamo di un’età mediana di 31 anni, per chi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 luglio 2021) Ladel covid in“cresce, dal 5,2% di maggio al 27,7% di”. Così il presidente dell’Istituto superiore di Sanità (Iss), Silvio, nel corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio regionale Covid-19 della Cabina di Regia. “La scorsa settimana abbiamo censito come la decrescita si fosse fermata, oggi censiamo il fatto che ci sono più Regioni che hanno cominciato una lieve ricrescita”, ha spiegato ancora, aggiungendo: “L’infezione tende a colpire sempre più l’età giovane, parliamo di un’età mediana di 31 anni, per chi ...

Advertising

ladyonorato : Su 117 morti “con” variante Delta, 19 erano inoculati con una dose, 50 con due dosi, 44 non erano inoculati. Neppu… - RobertoBurioni : I vaccini (tutti quelli autorizzati) funzionano benissimo contro la variante Delta. Vaccinatevi alla svelta perché… - Agenzia_Ansa : 'La variante Delta è in crescita, occorre rispettare le misure'. E' quanto si legge nella bozza dell'Iss che sarà p… - LuigiF97101292 : RT @valy_s: #COVID19 In conferenza stampa #ISS, #Brusaferro e #Rezza non sanno come dire che ci sono casi in aumento… ma che sostanzialmen… - RobertaSch7 : RT @SaracomemeSara: Boris Johnson: 'Aboliremo la regola sul distanziamento e l'obbligo della mascherina'. Non sarà richiesto nessun Covid… -