Valentina, le prime parole dopo Temptation Island: “Tommaso è inguaribile” (Di venerdì 9 luglio 2021) Valentina dice la sua dopo il falò di confronto Recentemente sul portale Witty Tv sono state caricate le interviste di Tommaso e Valentina realizzate immediatamente dopo il falò di confronto a Temptation Island. La 40enne si è dichiarata soddisfatta del suo percorso e felice di aver lasciato il giovane fidanzato. “E’ successo quello che mi aspettavo ovvero il fatto che io mi divertissi in mezzo ad altre persone. Ci vuole coraggio a stare con un ragazzo più giovane. Io sapevo che in un futuro prossimo o a breve sarebbe potuto avvenire un cambiamento, ovviamente. ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021)dice la suail falò di confronto Recentemente sul portale Witty Tv sono state caricate le interviste direalizzate immediatamenteil falò di confronto a. La 40enne si è dichiarata soddisfatta del suo percorso e felice di aver lasciato il giovane fidanzato. “E’ successo quello che mi aspettavo ovvero il fatto che io mi divertissi in mezzo ad altre persone. Ci vuole coraggio a stare con un ragazzo più giovane. Io sapevo che in un futuro prossimo o a breve sarebbe potuto avvenire un cambiamento, ovviamente. ...

