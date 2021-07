Valbondione, precipita nei pressi del Curò: documentarista del National Geographic in gravissime condizioni (Di venerdì 9 luglio 2021) L’operatore specializzato anche in riprese con i droni stava realizzando un documentario sugli stambecchi della diga del Barbellino. Ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 9 luglio 2021) L’operatore specializzato anche in riprese con i droni stava realizzando un documentario sugli stambecchi della diga del Barbellino. Ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso.

