VaccinTour | prossima tappa a Marina di San Nicola | ecco tutte le informazioni

(Di venerdì 9 luglio 2021) Il camper delè partito.di San. Nella giornata di domenica 11 luglio dalle ore 8:30 alle ore 13:30 adi San, sarà possibile effettuare il vaccino monodose senza prenotazione, muniti solo di tessera sanitaria. Leggi anche:Lazio, partito il camper per convincere gli indecisi a fare il vaccino Cosa è il“Vaccini in tour”, la campagna vaccinale itinerante su camper organizzata dalla Asl Rm4, domenica 11 luglio faràdi ...

Advertising

CorriereCitta : VaccinTour, prossima tappa a Marina di San Nicola: ecco tutte le info -

Ultime Notizie dalla rete : VaccinTour prossima

Il Corriere della Città

...incidenzasettimana da venerdì a giovedì (ossia quello che calcola ISS e che comunica il venerdì): 8,35. Nota: i due valori coincideranno giovedì. a cura di Gianluca Rinaldi Il "" ......incidenzasettimana da venerdì a giovedì (ossia quello che calcola ISS e che comunica il venerdì): 8,35. Nota: i due valori coincideranno giovedì. a cura di Gianluca Rinaldi Il "" ...Negli ospedali i ricoverati sono 162, 11 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 17, due in meno rispetto al bollettino precedente.Da domenica 4 luglio, a martedì 6 luglio, la Regione Siciliana rilancia gli Open Days. Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali d ...