Vaccino | oltre 56 milioni di dosi somministrate in Italia  

(Di venerdì 9 luglio 2021) AGI - Sono 56.047.948 ledicontro il Covid-19in, l'88,9% del totale di quelle consegnate, pari finora a 63.046.538 (nel dettaglio, 43.065.615 Pfizer-BioNTech, 5.940.806 Moderna, 11.775.510 Vaxzevria-AstraZeneca e 2.264.607 Janssen). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 22.481.441, il 41,62% della popolazione over 12. E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 06:08 di oggi. Figliuolo, 'intercettare' over 50 e 60, poi fascia 12-19 "Ritengo che una volta messi in sicurezza gli over 50 si debba andare ...

Un uomo di 40 anni ha avuto un malore pochi minuti dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino anti-Covid. E' in gravi condizioni.Si tratta dell'88,9% di quelle consegnate. In 22 milioni 481 mila hanno completato il ciclo vaccinale. Figliuolo: "Messi in sicurezza gli over 50, procedere spediti sui giovani dai 12 ai 19 anni"