Vaccino covid | Iss | “Protegge tutti al 100% da malattia grave”

Il Vaccino contro coronavirus, se si sono completate le dosi previste, è efficace circa all'80% nel Proteggere dall'infezione, e fino al 100% dagli effetti più gravi del covid per tutte le fasce di età. Lo dimostrano i dati elaborati dall'Istituto Superiore di Sanità provenienti dall'anagrafe nazionale vaccini (Avm) e dalla sorveglianza integrata dei casi di infezione da virus Sars-CoV-2 relativi al periodo tra il 21 giugno e il 4 luglio. Nell'elaborazione è stato esaminato lo status vaccinale di infetti, ricoverati e deceduti per Sars-Cov-2, e l'efficacia vaccinale è stata calcolata separatamente per quattro fasce di ...

