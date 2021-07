Vaccino Covid, escluso obbligo per insegnanti (Di venerdì 9 luglio 2021) “Nessun obbligo per gli insegnanti a vaccinarsi contro il Covid-19, almeno per il momento”. Parola del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che però lancia un “appello alla responsabilità, affinché tutto il personale scolastico si sottoponga alla vaccinazione proprio nel senso di una solidarietà collettiva”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 9 luglio 2021) “Nessunper glia vaccinarsi contro il-19, almeno per il momento”. Parola del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che però lancia un “appello alla responsabilità, affinché tutto il personale scolastico si sottoponga alla vaccinazione proprio nel senso di una solidarietà collettiva”. L'articolo proviene da Italia Sera.

