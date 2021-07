Vaccino covid, Crisanti: “No vax si ammala? Paga la cure” (Di venerdì 9 luglio 2021) “Non ti vaccini? Molto bene, se ti ammali” di covid “allora paghi tutto”. Il professor Andrea Crisanti, a In Onda, propone di far Pagare le eventuali cure ospedaliere ai no vax, che rifiutano il Vaccino contro il coronavirus per pregiudizi. A distanza di 24 ore, le parole del direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova al programma di La7 fanno discutere sui social. “Il problema delle persone che non si vogliono vaccinare è complesso. Ci sono persone che non si vaccinano per motivi religiosi e lì non ci si può fare nulla. Ci sono tante persone che hanno paura, in quei casi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 luglio 2021) “Non ti vaccini? Molto bene, se ti ammali” di“allora paghi tutto”. Il professor Andrea, a In Onda, propone di farre le eventualiospedaliere ai no vax, che rifiutano ilcontro il coronavirus per pregiudizi. A distanza di 24 ore, le parole del direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova al programma di La7 fanno discutere sui social. “Il problema delle persone che non si vogliono vaccinare è complesso. Ci sono persone che non si vaccinano per motivi religiosi e lì non ci si può fare nulla. Ci sono tante persone che hanno paura, in quei casi ...

RobertoBurioni : Con il vaccino non si risolve tutto. I poveri rimangono poveri, i disoccupati non trovano un lavoro, i malati di t… - meb : Prima dose di #vaccino fatta! ?? Per tutelare la mia salute e quella di tutta la comunità. Perché più siamo a vaccin… - Agenzia_Ansa : Pfizer e BioNTech chiederanno alle autorità regolatorie, tra cui la Fda negli Stati Uniti e l'Ema in Europa, l'auto… - Giulia83515295 : @staxtornare Disgrazia per il ragazzo e la famiglia MA queste cose sono sempre successe, anche senza vaccino. Nella… - gigi_mfc : RT @RobertoBurioni: Con il vaccino non si risolve tutto. I poveri rimangono poveri, i disoccupati non trovano un lavoro, i malati di tante… -