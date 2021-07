Vaccino anti-covid | così il Marocco punta a produrre per l’Africa

Leggi su formiche

(Di venerdì 9 luglio 2021)come avviene da giorni in diversi Paesi della regione, anche inè ripreso l’aumento dei contagi da-19. Il 6 luglio i casi positivi sono aumentati del 61,1% in 15 giorni. Il ministero della Salute ha lanciato l’allarme nel suo rapporto bimestrale. Il Rapporto indicava che il tasso di riproduzione del virus è salito a 1,3% a livello nazionale. Non è bastato quindi l’impegno del re Mohammed VI che in prima persona il 28 gennaio scorso ha lanciato dal Palazzo Reale di Fes la campagna nazionale di vaccinazione. In quell’occasione il sovrano ha ricevuto la prima dose delcon l’obiettivo di immunizzare ...