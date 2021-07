Vaccini, Pfizer chiederà autorizzazione per la terza dose (Di venerdì 9 luglio 2021) Pfizer e BioNTech hanno annunciato che nelle prossime settimane chiederanno alle autorità regolatorie, tra cui Fda in Usa e Ema nella Ue, l'autorizzazione per la terza dose del vaccino anticovid. La ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 9 luglio 2021)e BioNTech hanno annunciato che nelle prossime settimane chiederanno alle autorità regolatorie, tra cui Fda in Usa e Ema nella Ue, l'per ladel vaccino anticovid. La ...

Advertising

LaStampa : Vaccini, pioggia di soldi ai medici di base che convincono i refrattari - Open_gol : «Il nostro vaccino ha alti livelli di protezione contro la variante Delta», ha rassicurato il direttore scientifico… - SkyTG24 : Vaccini Covid, Israele: Pfizer il 30% meno efficace con variante Delta - LPincia : RT @ALFO100897: Vaccini Covid, Pfizer chiederà autorizzazione per terza dose. SENZA ALCUNA REMORA O RITEGNO ED IN 'MANO' ALLA SPECULAZIONE… - ingrid25136239 : Se non crepate con la seconda… #vaccini #VacciniCovid #Pfizer -