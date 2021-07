Vaccini, over 60 in fuga: l'Asl Napoli 1 cambia strategia, dosi senza prenotazione (Di venerdì 9 luglio 2021) Accessi diretti e senza prenotazioni nei distretti sanitari territoriali ma anche inoculazioni quotidiane in farmacia e truck mobili a presidio dei quartieri più renitenti al vaccino. E poi... Leggi su ilmattino (Di venerdì 9 luglio 2021) Accessi diretti eprenotazioni nei distretti sanitari territoriali ma anche inoculazioni quotidiane in farmacia e truck mobili a presidio dei quartieri più renitenti al vaccino. E poi...

Advertising

petergomezblog : Vaccini, l’allarme di Gimbe: “Quasi 6 milioni di over 60 a rischio variante Delta. Serve una strategia per chiamare… - lciucciovino : RT @petergomezblog: Vaccini, l’allarme di Gimbe: “Quasi 6 milioni di over 60 a rischio variante Delta. Serve una strategia per chiamare per… - Mari93807284 : @istsupsan Fare completare i vaccini a chi non lo ha fatto. Si vocifera la possibilità di vaccinare i bambini,ma… - salva_savior : @albertoinfelise @lorepregliasco Ma quale competizione? Gli insegnanti hanno avuto una priorità che non gli spettav… - Nanoalto : RT @Cartabellotta: Nonostante i proclami la strategia di chiamata attiva per #vaccinare gli over 60 non è mai decollata #COVID19 #vaccini… -