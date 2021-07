Vaccini, oggi la Lombardia raggiunge “quota 10 milioni di somministrazioni” (Di venerdì 9 luglio 2021) La vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, fa il punto sull’andamento della campagna vaccinale contro il Covid e annuncia che oggi, venerdì “arriveremo a quota 10 milioni di somministrazioni. Con la prima dose abbiamo raggiunto il 72% della popolazione e il 76% della popolazione vaccinabile. Siamo soddisfatti, è un ottimo traguardo ma non dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo continuare ad accelerare in modo tale da poter completare, il prima possibile, il nostro percorso. Ovviamente e compatibilmente con l’arrivo di forniture di Vaccini”. Poi ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 9 luglio 2021) La vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti, fa il punto sull’andamento della campagna vaccinale contro il Covid e annuncia che, venerdì “arriveremo a10di. Con la prima dose abbiamo raggiunto il 72% della popolazione e il 76% della popolazione vaccinabile. Siamo soddisfatti, è un ottimo traguardo ma non dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo continuare ad accelerare in modo tale da poter completare, il prima possibile, il nostro percorso. Ovviamente e compatibilmente con l’arrivo di forniture di”. Poi ...

NicolaPorro : Dacci oggi la dose quotidiana di allarmismo. Ecco la lezioncina di #Crisanti a Johnson. E perché la paternale non f… - lucianonobili : C’è stato un tempo in cui si pensava alle primule anziché ai vaccini, ai banchi anziché agli studenti, ai navigator… - matteorenzi : Draghi gestisce i vaccini, la ripresa, i meeting internazionali. Conte discute del terzo mandato di Toninelli. Sinc… - infoitinterno : Covid, Iss: 'i 4 vaccini approvati proteggono da tutte le varianti' • Imola Oggi - MaryDeBe72 : RT @lucianonobili: C’è stato un tempo in cui si pensava alle primule anziché ai vaccini, ai banchi anziché agli studenti, ai navigator inve… -