Vaccini, le autorità sanitarie Usa bocciano la richiesta di Pfizer: «La terza dose? Per ora non serve» (Di venerdì 9 luglio 2021) Per le autorità sanitarie statunitensi la terza dose di vaccino anti Covid non è necessaria. Secondo Centers for Disease Control and Prevention e Food and Drug Administration, gli americani che hanno già ricevuto due dosi di vaccino non devono sottoporsi ad una terza somministrazione, nonostante il diffondersi delle nuove varianti di Covid-19. «Gli americani che sono stati completamente vaccinati non hanno bisogno di una dose di richiamo in questo momento», si legge in una dichiarazione congiunta diffusa poco dopo che Pfizer e BioNTech hanno annunciato l'intenzione di ...

