Vaccini | De Luca | “Campania prima per personale scolastico vaccinato”

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 9 luglio 2021) Durante la conferenza stampa, Vincenzo Defesteggia l’ottima campagna vaccinale: “per”. Le parole del governatore campano (via web)Come ogni venerdì Vincenzo Desi è collegato in diretta con tutti i cittadini campani attraverso i propri canali social. Ancora una il governatore ha aggiornato i cittadini su, situazione covid e progetti per il futuro. Proprio parlando della campagna vaccinale il Presidente della Regioneha festeggiato un grande risultato. Infatti la ...