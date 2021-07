Vaccini covid Italia, 11,9% segnalazioni eventi gravi (Di venerdì 9 luglio 2021) Oltre 76mila segnalazioni di eventi avversi alla somministrazione di Vaccini covid su quasi 50 milioni di dosi. Quasi 9 segnalazioni su 10 non sono relative ad eventi gravi. Le segnalazioni gravi sono l’11,9%. Lo riporta l’Aifa nel sesto Rapporto di farmacovigilanza sui Vaccini covid-19. “Sono 76.206 le segnalazioni di eventi avversi” dopo la somministrazione dei Vaccini anti-covid “su un totale di 49.512.799 dosi, di cui l’87,9% sono ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 luglio 2021) Oltre 76miladiavversi alla somministrazione disu quasi 50 milioni di dosi. Quasi 9su 10 non sono relative ad. Lesono l’11,9%. Lo riporta l’Aifa nel sesto Rapporto di farmacovigilanza sui-19. “Sono 76.206 lediavversi” dopo la somministrazione deianti-“su un totale di 49.512.799 dosi, di cui l’87,9% sono ...

