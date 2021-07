Vaccini covid, il report: superata media 500mila dosi al giorno (Di venerdì 9 luglio 2021) Vaccini anti covid e somministrazioni in Italia, rispetto ad una settimana fa il report settimanale della Struttura del Commissario straordinario Figliuolo, aggiornato alle 16 di oggi e pubblicato sul sito del Governo mostra un incremento delle somministrazioni a livello nazionale pari a circa 4 milioni, che si traduce in una media giornaliera ben superiore a 500mila. Sul fronte delle forniture di Vaccini, nell’ultima settimana il numero complessivo di dosi rese disponibili alle Regioni/Province autonome è cresciuto di 4.132.326 unità, per un totale di oltre 63 milioni ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 luglio 2021)antie somministrazioni in Italia, rispetto ad una settimana fa ilsettimanale della Struttura del Commissario straordinario Figliuolo, aggiornato alle 16 di oggi e pubblicato sul sito del Governo mostra un incremento delle somministrazioni a livello nazionale pari a circa 4 milioni, che si traduce in unagiornaliera ben superiore a. Sul fronte delle forniture di, nell’ultima settimana il numero complessivo direse disponibili alle Regioni/Province autonome è cresciuto di 4.132.326 unità, per un totale di oltre 63 milioni ...

