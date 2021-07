Vaccini | Agenzia del Farmaco boccia richiesta di Pfizer per la terza dose

(Di venerdì 9 luglio 2021) Fda e Cdc frenanosulladi vaccino anti - covid. Con una mossa assolutamente insolita, le due agenzie Usa hanno emesso un comunicato per spiegare come in America per ora "non serve ...

Fda e Cdc frenano Pfizer sulla terza dose di vaccino anti - covid. Con una mossa assolutamente insolita, le due agenzie Usa hanno emesso un comunicato per spiegare come in America per ora "non serve ...Fda e Cdc frenano Pfizer sulla terza dose di vaccino anti - covid. Con una mossa assolutamente insolita, le due agenzie Usa hanno emesso un comunicato per spiegare come in America per ora "non serve ...Taiwan ha somministrato ieri dosi di vaccini anti-Covid per una cifra record di 208 mila, portando il totale a 3,12 milioni ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.