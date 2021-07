Usb | lunedì sciopero 24 ore lavoratori trasporti

(Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – “Idel trasporto pubblico privato di Roma TPL Cotri Mauritius e altre consorziate,12 luglio scioperano dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio, rimettendoci la loro paga, per chiedere più sicurezza e maggiori manutenzioni sulle vetture aziendali.” “Da anni ipercorrono milioni di chilometri nel Comune di Roma servendo le periferie, cercando di effettuare il loro lavoro nel miglior modo possibile, invece vengono continuamente minacciati da continue contestazioni disciplinari e vessati, perché chi si lamenta e chiede i minimi livelli di sicurezza per sé e l’utenza trasportata, ...

romamobilita : #ScioperoTpl, lunedì 12 luglio possibili stop anche sulle linee bus gestite dal consorzio privato #RomaTpl a causa… -

Corriere della Calabria

E' fissata per12 luglio alle ore 10 presso il Cinema Garden , sito in Via Torino 8 a Rende (CS). Il sindacato ha invitato a partecipare i deputati e i senatori calabresi, i sindaci, i ......sindacatoalla storica struttura geriatrica milanese , la seconda per importanza dopo il Pio Albergo Trivulzio . Un'accusa messa nero su bianco nell'esposto che il sindacato ha presentato...