Usa | terremoto da 5 9 tra Nevada e California

(Di venerdì 9 luglio 2021) Negli Usa è stata registrata una scossa dicon intensità di 5.9. La terra ha tremato nella regione desertica al confine tra. Per ora sembrano non esserci danni a persone o cose, sebbene il sisma sia stato avvertito anche in diversi centri abitati lontani centinaia di chilometri dall’epicentro. Dopo la prima sono state registrate una dozzina di scosse di assestamento. Seguici su Twitter Giulia Moretti L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

