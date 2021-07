Usa: tempesta Elsa su New York, allagate strade e metro (Di venerdì 9 luglio 2021) Il primo uragano Atlantico della stagione declassato a tempesta tropicale, Elsa, ha raggiunto New York accompagnato da forti piogge, allagando strade e stazioni della metropolitana, mentre una decina ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 9 luglio 2021) Il primo uragano Atlantico della stagione declassato atropicale,, ha raggiunto Newaccompagnato da forti piogge, allagandoe stazioni dellapolitana, mentre una decina ...

Advertising

repubblica : La tempesta Elsa sommerge New York. In tilt interi quartieri. La polizia: 'Restate in casa' - giornaleradiofm : Approfondimenti: Usa: tempesta Elsa su New York, allagate strade e metro: (ANSA) - ROMA, 09 LUG - Il primo uragano… - bisagnino : USA, la tempesta Elsa raggiunge New York: danni e strade allagate | video - statodelsud : USA, la tempesta Elsa raggiunge New York: danni e strade allagate | video - Pino__Merola : USA, la tempesta Elsa raggiunge New York: danni e strade allagate | video -