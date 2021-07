Usa perde in Afghanistan da vent’anni (Di venerdì 9 luglio 2021) Usa perde in Afghanistan dopo 20 anni di presenza sul territorio. Si può considerare la guerra più lunga che gli statunitensi hanno fatto. I risultati ricordano la stessa situazione nel Vietnam del 1975, quando il Vietnam del Nord sfonda su tutte le linee costringendo gli Usa a lasciare dietro mezzi, armamenti e collaboratori. Ma perché Leggi su periodicodaily (Di venerdì 9 luglio 2021) Usaindopo 20 anni di presenza sul territorio. Si può considerare la guerra più lunga che gli statunitensi hanno fatto. I risultati ricordano la stessa situazione nel Vietnam del 1975, quando il Vietnam del Nord sfonda su tutte le linee costringendo gli Usa a lasciare dietro mezzi, armamenti e collaboratori. Ma perché

Advertising

GiovannaSandr16 : RT @tempoweb: Perde la memoria, è in sedia a rotelle e mangia con un tubo: la vicenda choc della ragazzina dopo il #vaccino #Pfizer #usa #o… - RussianMike31 : @mi_lulls Quanti milioni ha incassato la Lazio per De Vrij all'Inter? Tra l'altro c'è chi li perde a 0, ma prima li… - geronimofattone : @28L0VSLT @una_bimba usa google maps quando esce di casa, se no si perde - LucioMichele1 : RT @RobertoArduini1: @chiccamonopolii usa l # giusto altrimenti il tweet si perde #ilunatici - RobertoArduini1 : @chiccamonopolii usa l # giusto altrimenti il tweet si perde #ilunatici -

Ultime Notizie dalla rete : Usa perde La Borsa ritrova la carica, Wall Street aiuta Nel lusso sale Moncler +1,84%, mentre Ferragamo perde lo 0,66%, dopo il taglio del giudizio da ... Gli impianti per sentirci meglio sono così cari negli Usa che 'solo il 14% circa dei 48 milioni di ...

Europa e Wall Street rialzano la testa. A Milano (+1,7%) sprint banche e tonfo Amplifon ...acustici Pesante calo per Amplifon e per la concorrente Sonova Holding che a Zurigo perde oltre il ... In più del 75% delle industrie Usa, dice il decreto, un numero ristretto di aziende ha un maggiore ...

Didi perde 25% in scambi pre-market Usa dopo giro di vite autorità cinesi Yahoo Finanza NBA, Kevin Durant motiva Team USA: “Siate speciali” Coach Gregg Popovich ha già riunito i suoi e impostato i primi allenamenti. I giocatori sembrano motivati e preparati per questa competizione che, dopo la brutta figura ai Mondia ...

Nel lusso sale Moncler +1,84%, mentre Ferragamolo 0,66%, dopo il taglio del giudizio da ... Gli impianti per sentirci meglio sono così cari negliche 'solo il 14% circa dei 48 milioni di ......acustici Pesante calo per Amplifon e per la concorrente Sonova Holding che a Zurigooltre il ... In più del 75% delle industrie, dice il decreto, un numero ristretto di aziende ha un maggiore ...Coach Gregg Popovich ha già riunito i suoi e impostato i primi allenamenti. I giocatori sembrano motivati e preparati per questa competizione che, dopo la brutta figura ai Mondia ...