USA | la tempesta Elsa raggiunge New York | danni e strade allagate | video

USA, la tempesta Elsa raggiunge New York: danni e strade allagate

Strade sommerse, auto bloccate dal fango e danni alla circolazione. La tempesta Elsa non ha risparmiato neanche la Grande Mela, che in queste ore è stata letteralmente devastata dalle piogge torrenziali. La polizia ha chiesto ai cittadini americani di non uscire, per non ostacolare le operazioni di soccorso. L'acqua ed il fango hanno invaso molte strade di collegamento verso il New Jersey. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco accorsi per liberare gli automobilisti rimasti intrappolati.

