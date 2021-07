USA, Biden firma maxi ordine esecutivo per stimolare concorrenza (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato oggi un ordine esecutivo – ovvero un provvedimento che indirizza l’operato delle agenzie governative – per promuovere maggiore concorrenza nell’economia americana, con l’obiettivo di abbassare i prezzi per le famiglie in molti settori, aumentare i salari per i lavoratori, promuovere l’innovazione e una crescita economica ancora più rapida. Per giustificare il maxi-intervento, Biden ha citato dati che mostrano come in oltre il 75% delle industrie statunitensi un numero inferiore di grandi aziende controlla ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Il presidente degli Stati Uniti Joehato oggi un– ovvero un provvedimento che indirizza l’operato delle agenzie governative – per promuovere maggiorenell’economia americana, con l’obiettivo di abbassare i prezzi per le famiglie in molti settori, aumentare i salari per i lavoratori, promuovere l’innovazione e una crescita economica ancora più rapida. Per giustificare il-intervento,ha citato dati che mostrano come in oltre il 75% delle industrie statunitensi un numero inferiore di grandi aziende controlla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Biden: 'La missione Usa in Afghanistan finirà il 31 agosto'. Il presidente: 'Finisce la più lunga guerra americana'… - Agenzia_Ansa : 'La forza del partenariato tra Washington e Roma è più importante che mai', cosi il presidente della Repubblica, Se… - fattoquotidiano : Usa, Joe Biden sospende le esecuzioni federali e ribalta la decisione di Donald Trump - DividendProfit : USA, Biden firma maxi ordine esecutivo per stimolare concorrenza - cbertolotti1 : RT @formichenews: Il presidente americano parla dell’#Afghanistan con franchezza: non potevamo restare laggiù, pur con la consapevolezza ch… -