USA, autorizzato l’elettroshock sugli studenti disabili aggressivi e autolesionisti (Di venerdì 9 luglio 2021) . Infliggere scariche elettriche su adulti e bambini disabili e con comportamenti aggressivi e autolesionistici è legittimo. A stabilirlo una corte d’appello federale degli Stati Uniti, che ha annullato il divieto della Food and Drug Administration di adottare metodi altamente coercitivi in precedenza impiegati in una scuola del Massachusetts. Infliggere scariche elettriche su adulti e bambini con comportamenti aggressivi e autolesionistici a causa di una disabilità mentale è legittimo. A stabilirlo una corte d’appello federale degli Stati Uniti, che ha annullato il divieto della Food and ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 9 luglio 2021) . Infliggere scariche elettriche su adulti e bambinie con comportamentici è legittimo. A stabilirlo una corte d’appello federale degli Stati Uniti, che ha annullato il divieto della Food and Drug Administration di adottare metodi altamente coercitivi in precedenza impiegati in una scuola del Massachusetts. Infliggere scariche elettriche su adulti e bambini con comportamentici a causa di unatà mentale è legittimo. A stabilirlo una corte d’appello federale degli Stati Uniti, che ha annullato il divieto della Food and ...

