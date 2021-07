Urban Award 2020, premiato il Comune di Francavilla Fontana. Secondo posto in tutt'Italia (Di venerdì 9 luglio 2021) ... gastronomo, conduttore Linea Verde; Massimo Cirri, autore Caterpillar Radio 2; Renato Di Rocco, presidente Federazione Ciclistica Italiana; Giancarlo Feliziani, caporedattore Tg La7; Antonella Galdi,... Leggi su lostrillonenews (Di venerdì 9 luglio 2021) ... gastronomo, conduttore Linea Verde; Massimo Cirri, autore Caterpillar Radio 2; Renato Di Rocco, presidente Federazione Ciclisticana; Giancarlo Feliziani, caporedattore Tg La7; Antonella Galdi,...

Ultime Notizie dalla rete : Urban Award Urban Award 2020, premiato il Comune di Francavilla Fontana. Secondo posto in tutt'Italia Il premio consegnato all'assessore Tatarano Martedì 6 luglio nell'ex Parco Eridania di Parma si è tenuta la cerimonia di consegna degli Urban Award 2020, la competizione tra gli Enti locali italiani che premia le misure più efficaci e innovative in materia di mobilità sostenibile. Francavilla Fontana, grazie alle iniziative portate ...

ANCMA dona 30 bici al Comune di Parma Il Comune emiliano ha vinto il premio per l’attenzione alla mobilità dolce e l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori ha donato 30 biciclette ...

