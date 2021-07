Ungheria, tre giornate a porte chiuse per cori razzisti: i dettagli (Di venerdì 9 luglio 2021) L’Ungheria paga gli ignobili cori razzisti e gli striscioni mostrati nella gara contro la Francia: ecco la decisione della UEFA L’Ungheria ha mostrato grande combattività in campo: Marco Rossi ha messo alle strette Francia e Germania ma non si è qualificata agli ottavi di Euro 2020. La gara contro la Francia però ha lasciato strascichi per gli ignobili cori razzisti e per gli striscioni. Come riporta Rai Sport, la UEFA ha deciso che l’Ungheria dovrà giocare le prossime tre gare casalinghe a porte chiuse oltre ad una multa di 100 mila ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) L’paga gli ignobilie gli striscioni mostrati nella gara contro la Francia: ecco la decisione della UEFA L’ha mostrato grande combattività in campo: Marco Rossi ha messo alle strette Francia e Germania ma non si è qualificata agli ottavi di Euro 2020. La gara contro la Francia però ha lasciato strascichi per gli ignobilie per gli striscioni. Come riporta Rai Sport, la UEFA ha deciso che l’dovrà giocare le prossime tre gare casalinghe aoltre ad una multa di 100 mila ...

