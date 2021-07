Ungheria | il Parlamento Ue firma la risoluzione contro la legge anti Lgbt ma Orban la difende

Europarl_IT : In una risoluzione, adottata con 459 voti a favore, 147 contrari e 58 astensioni, il Parlamento europeo ha condanna… - pietroraffa : Oggi al Parlamento UE è stata approvata una risoluzione che condanna la legge anti-Lgbtq+ di Orban in Ungheria. L… - SusannaCeccardi : Oggi al Parlamento Europeo ho ribadito il sostegno all’Ungheria e alla Polonia che, attraverso le loro leggi, difen… - CateBlueLady : RT @Iperbole_: Oggi il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che condanna le leggi omofobe portate avanti dall'Ungheria. Lega e… - CONSUGOI : RT @Iperbole_: Oggi il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che condanna le leggi omofobe portate avanti dall'Ungheria. Lega e… -

La posizione della Lega sconta un problema di credibilità, perché nel giorno in cui chiedono il dialogo, votano a favore della legge anti Lgbt dell'inEuropeo. Questa è una ...L', che ha stretti legami con Pechino come la Grecia, ha già affossato un piano comune di ... Senza un cambio di direzione da parte della Cina, ilUe continuerà a bloccare l'iter di ...Era prevedibile, ma questo non significa che non sia doveroso indignarsi. Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno deciso di difendere le leggi anti-gay di Orban.La posizione della Lega sconta un problema di credibilità, perché nel giorno in cui chiedono il dialogo, votano a favore della legge anti Lgbt dell'Ungheria in Parlamento Europeo. Questa è una ...