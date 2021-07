Ungheria, i cori razzisti costano caro: le prossime tre gare si giocheranno a porte chiuse (Di venerdì 9 luglio 2021) 100mila euro di multa e tre partite a porte chiuse. Questa la decisione dell’Uefa, che ha punito l’Ungheria per quanto accaduto durante i match di Euro 2020 di scena alla Puskas Arena. I tifosi magiari si sono infatti resi protagonisti di comportamenti discriminatori: in particolare, sono finiti sotto le luci dei riflettori i cori razzisti indirizzati ai calciatori neri della Francia. L’Uefa sta inoltre facendo chiarezza sugli striscioni omofobi esposti in occasione delle gare contro Portogallo e Germania. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) 100mila euro di multa e tre partite a. Questa la decisione dell’Uefa, che ha punito l’per quanto accaduto durante i match di Euro 2020 di scena alla Puskas Arena. I tifosi magiari si sono infatti resi protagonisti di comportamenti discriminatori: in particolare, sono finiti sotto le luci dei riflettori iindirizzati ai calciatori neri della Francia. L’Uefa sta inoltre facendo chiarezza sugli striscioni omofobi esposti in occasione dellecontro Portogallo e Germania. SportFace.

