“Unbreakable” | stasera in tv il primo film della trilogia di M Night Shyamalan

(Di venerdì 9 luglio 2021) Andrà in ondasu Rai 4 alle 21.20 ““, uscito nel 2000 e diretto da M.e con Bruce Willis e Samuel Jackson protagonisti. Con “Ubreakable“, il regista ha iniziato una– tutta diretta da lui – che vede “Split” (2016) come secondo capitolo e “Glass” (2019) come episodio conclusivo. Il grande successo del regista è “The Sixth Sense – Il sesto senso” (1999), anche questovede Bruce Willis come attore principale. Il 21 luglio 2021 uscirà il nuovodiintitolato “Old“, adattamento cinematografico ...

Tutti i Film questa sera in TV:- Il predestinato , il film in ondain tv alle 21.20 su Rai 4 : film drammatico, fantasy, thriller del 2000 di M. Night Shyamalan, con Bruce Willis,......00 - Scorpion 3 19:50 - Criminal Minds 8 20:35 - Criminal Minds 8 21:20 -- Il ... IT - TG4 19:52 - TEMPESTA D'AMORE - 7 - PARTE 2 - 1aTV 20:30 -ITALIA NEWS 21:20 - LE STORIE DI ...Unbreakable - Il predestinato, 2 Fast 2 Furious, Nureyev - The White Crow, Apollo 13, L'uomo che non ho mai sposato. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Techetechetè: Raffaella Carrà, Una strada ...Nella programmazione televisiva di questa sera, 9 Luglio 2021, Cosa vedere in tv? Su Rai 1 Techetechè – Italia, Rai 2 L’uomo che ...