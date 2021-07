Unbreakable, M. Night Shyamalan: "Disney aveva paura di pubblicizzarlo come un cinecomic" (Di venerdì 9 luglio 2021) Unbreakable - Il Predestinato è considerato come uno dei migliori film di M. Night Shyamalan. Eppure, all'epoca della sua distribuzione, Disney aveva paura di definirlo un cinecomic a causa del limitato numero di persone appassionate di questo genere Oggi Unbreakable - Il Predestinato è considerato come uno dei migliori film diretti da M. Night Shyamalan. Eppure, nonostante ciò, all'epoca della sua uscita, Disney aveva qualche dubbio relativo al film e alla ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 luglio 2021)- Il Predestinato è consideratouno dei migliori film di M.. Eppure, all'epoca della sua distribuzione,di definirlo una causa del limitato numero di persone appassionate di questo genere Oggi- Il Predestinato è consideratouno dei migliori film diretti da M.. Eppure, nonostante ciò, all'epoca della sua uscita,qualche dubbio relativo al film e alla ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Unbreakable, M. Night Shyamalan: 'Disney aveva paura di pubblicizzarlo come un cinecomic'… - FerencinoDS : Per chi, nonostante il caldo, resterà a casa questa sera consiglio su #Rai4 un M. Night Shyalaman d'annata: il bell… - Caiuzx : RT @RaiQuattro: Alle 21.20 inizia il ciclo 'Cult Fantasy' con i titoli più influenti nell’ambito della new wave hollywoodiana del fantastic… - RaiQuattro : Alle 21.20 inizia il ciclo 'Cult Fantasy' con i titoli più influenti nell’ambito della new wave hollywoodiana del f… - S_Tribuzio91 : RT @coconino_press: Arriva oggi in tutte le librerie #CastelloDiSabbia di Pierre Oscar Lévy e Frederik Peeters, un thriller psicologico dal… -