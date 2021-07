Una Vita anticipazioni 12 luglio 2021, Felipe scopre il vero volto di Genoveva (Di venerdì 9 luglio 2021) Continua l’appuntamento quotidiano con la soap opera spagnola “Una Vita” che nella puntata del 12 luglio 2021,sorprenderà tutti con numerosi colpi di scena. Uno dei quali riguarda Genoveva e Felipe, dove quest’ultimo resterà sconvolto nell’apprendere qualcosa che riguarda la sua nuova moglie. Nel frattempo Armando si reca al carcere a parlare con la nipote, dicendole che esiste una sola maniera per tornare ad essere una donna libera. La puntata va in onda su Canale 5 alle ore 14:10 circa. Trame Una Vita del 12 luglio 2021, Maite rifiuta il ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 9 luglio 2021) Continua l’appuntamento quotidiano con la soap opera spagnola “Una” che nella puntata del 12,sorprenderà tutti con numerosi colpi di scena. Uno dei quali riguarda, dove quest’ultimo resterà sconnell’apprendere qualcosa che riguarda la sua nuova moglie. Nel frattempo Armando si reca al carcere a parlare con la nipote, dicendole che esiste una sola maniera per tornare ad essere una donna libera. La puntata va in onda su Canale 5 alle ore 14:10 circa. Trame Unadel 12, Maite rifiuta il ...

