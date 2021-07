Una Vita Anticipazioni 10 luglio 2021: Cinta si sposa ma Bellita non vuole neanche ascoltarla. Ecco cosa succede... (Di venerdì 9 luglio 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 10 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Cinta ed Emilio vorrebbero comunicare alla famiglia che si sposeranno ma Bellita è troppo distratta da Josè. Leggi su comingsoon (Di venerdì 9 luglio 2021) Vediamo insieme ledi Una, per la puntata del 10. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5,ed Emilio vorrebbero comunicare alla famiglia che si sposeranno maè troppo distratta da Josè.

Advertising

teatrolafenice : ?? «Le due più grandi sventure nella vita sono una cattiva salute e una cattiva coscienza» (Lev Tolstoj). Buongiorn… - angelomangiante : Gesti tecnici sublimi che sono già leggenda. Ha illuminato d'immenso per una vita il Tempio del Tennis. Nessuna sc… - AngeloCiocca : Sei miliardi in meno per l'Italia. Lo ribadisco: con la nuova #Pac, la politica agricola comunitaria, viene penaliz… - FELIXAOVEJERO : RT @cgilnazionale: Presentata dalla #Cgil la proposta per una legge quadro per affrontare le emergenze e gestire le ricostruzioni. #Landini… - giiulst : che ansia ci sentiamo da tipo una settimana e già mi dice che sono l'amore della sua vita -