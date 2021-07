Una big italiana pensa ad Hateboer (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo una stagione poco fortunata, a causa di molteplici infortuni, Hans Hateboer è pronto al riscatto il prossimo anno. Il gioiellino olandese, da anni ormai nelle gerarchie dei moduli e degli schemi pensati da Giampiero Gasperini, è un punto di riferimento per l’Atalanta.Da qualche ora a questa parte, il futuro dell’esterno bergamasco, però, è sempre più incerto. Infatti, crescono le possibilità che il classe ’94, la prossima annata possa continuare a vestire il neroazzurro, con un’unica differenza: i colori potrebbero essere quelli interisti e non più quelli atalantini. L’Inter cerca soluzioni low cost FOTO: Imago A causa dei problemi finanziari ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo una stagione poco fortunata, a causa di molteplici infortuni, Hansè pronto al riscatto il prossimo anno. Il gioiellino olandese, da anni ormai nelle gerarchie dei moduli e degli schemiti da Giampiero Gasperini, è un punto di riferimento per l’Atalanta.Da qualche ora a questa parte, il futuro dell’esterno bergamasco, però, è sempre più incerto. Infatti, crescono le possibilità che il classe ’94, la prossima annata possa continuare a vestire il neroazzurro, con un’unica differenza: i colori potrebbero essere quelli interisti e non più quelli atalantini. L’Inter cerca soluzioni low cost FOTO: Imago A causa dei problemi finanziari ...

Advertising

fracalmaquelbro : @sunvlouis non le so fare ?? ingaggiamo qualcuno per una su bonucci e una sul big three - MangelaVilo : Una che si denomina rosmello preme su Dayane perché blocchi eventuali voci sul suo flirt con Big. Perché Day non pu… - Ss51202463 : RT @VeraMantengoli: #G20 associazioni e movimenti annunciano la mobilitazione a #venezia il 9 e il 10 per chiedere una svolta ai big della… - MetalGearTony84 : @Dario_Paparo @SirDistruggere @MusticaG Perché fare tweet per i big likes è più facile che ragionare sul fatto che:… - Brutosaaur : RT @spaziogames: Cosa buona e giusta! #Fallout4 #Dogmeat -