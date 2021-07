Un Posto al Sole Anticipazioni: Ecco che fine hanno fatto Diego ed Eugenio. Torneranno nella soap? (Di venerdì 9 luglio 2021) Dove sono finiti il Giordano ed il Nicotera? Ma soprattutto, li vedremo ancora far parte del cast della soap partenopea oppure no? Leggi su comingsoon (Di venerdì 9 luglio 2021) Dove sono finiti il Giordano ed il Nicotera? Ma soprattutto, li vedremo ancora far parte del cast dellapartenopea oppure no?

Advertising

infoitcultura : Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 9 luglio: i dubbi di Renato per la scelta di Jimmy - infoitcultura : Un Posto al Sole oggi 9 luglio due puntate! - infoitcultura : Un posto al sole anticipazioni, Rossella: 110, lode e… novità? - roberto2_lamela : RT @antoniomosche17: Nella classifica di gradimento dei #sindaciitaliani pubblicata dal Sole 24 ore, Virginia Raggi è al 94esimo posto in c… - greeengg : @mesonorotta ho sentito dire che la combinazione aria+sole non faccia benissimo ai capelli. però anche lasciare i c… -