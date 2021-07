Un Capone tira l’altro | ma sulla flat tax preferiamo il nostro

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 9 luglio 2021) Al direttore - Caro Camillo, su con la vita, uno degli ultimi polytropos ancora in libertà non deve confrontarsi con uno, ne sono certo, pur non conoscendolo di persona, che, a differenza nostra, chiama il vino rosa, rosé (orrore).Riccardo Ruggeri Più Langone, meno Fusaro. Al direttore - Modesta proposta di riforma del reddito di cittadinanza. I titolari sono tenuti a presentarsi ogni mattina alle ore 8 presso gli uffici comunali a disposizione per lavori socialmente utili fino alle ore 13.Chicco Testa Giusto. Ma giusto anche dire che i genitori sono tenuti a dare un calcio nel sedere ai propri figli se questi, per non perdere il reddito di cittadinanza, si rifiutano di mettersi ...