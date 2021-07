Ultime Notizie Serie A: Italia in isolamento, parla Southgate (Di venerdì 9 luglio 2021) OreTutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 17.oo La Sardegna impazzisce per Lewandowski – I tifosi sui social si scatenano. La notizia Ore 16.30 Stones: «Italia ha tanta qualità» – Le parole del difensore inglese in conferenza stampa. Le dichiarazioni Ore 15.50 Southgate: «Italia squadra eccezionale ma Wembley ci caricherà» – Il ct presenta la finale contro l’Italia. Le dichiarazioni Ore 14.20 Rimedio positivo, i tifosi vogliono Pizzul in telecronaca – La richiesta particolare ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) OreTutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 17.oo La Sardegna impazzisce per Lewandowski – I tifosi sui social si scatenano. La notizia Ore 16.30 Stones: «ha tanta qualità» – Le parole del difensore inglese in conferenza stampa. Le dichiarazioni Ore 15.50: «squadra eccezionale ma Wembley ci caricherà» – Il ct presenta la finale contro l’. Le dichiarazioni Ore 14.20 Rimedio positivo, i tifosi vogliono Pizzul in telecronaca – La richiesta particolare ...

Advertising

fanpage : Un'ottima notizia. - sole24ore : #Coronavirus, in #Italia #oggi altri 1.390 casi e 25 vittime, tasso di positività allo 0,7%. I dati del ministero d… - infoitsalute : Aggiornamento Covid: in Emilia Romagna 99 nuovi positivi Reggionline -Telereggio – Ultime notizie Reggio Emilia | - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio, vasto incendio sulle colline di Gurnali. Famiglie evacuate) è stato pubblicato su: Temp… - corgiallorosso : #Mourinho: “I tifosi della Roma? Fantastici! Ancora non merito tutto questo affetto…” -