UEFA, Ceferin: “Euro 2020? No ad altre manifestazioni itineranti, c’è un motivo” (Di venerdì 9 luglio 2021) Il punto del numero uno dell'UEFA sulla nuova formula itinerante che ha reso protagonista Euro 2020. Un format che, a detta dello stesso Ceferin, non verrà più riproposto per manifestazioni future Leggi su mediagol (Di venerdì 9 luglio 2021) Il punto del numero uno dell'sulla nuova formula itinerante che ha reso protagonista. Un format che, a detta dello stesso, non verrà più riproposto perfuture

Advertising

forumJuventus : [ES] Confilegal - Il tribunale di Madrid ordina alla Uefa di annullare accordi con i 9 club ex Superlega, in caso c… - sportli26181512 : UEFA, Ceferin: 'Non rifaremo un Europeo itinerante, è scorretto per squadre e tifosi': Aleksander Ceferin, presiden… - angela_giuri : RT @LAVonlus: ??Abbiamo scritto al Presidente @UEFA Aleksander #Ceferin per chiedere impegno #SalvaCanguri e adesione alla campagna internaz… - LaFATAa5Stelle : RT @ElioLannutti: Gli inglesi e Ceferin ci stanno preparando un cetriolone?lettera a dagospia:l'Uefa vuole portare il…. - Ale6altrove : RT @LAVonlus: ??Abbiamo scritto al Presidente @UEFA Aleksander #Ceferin per chiedere impegno #SalvaCanguri e adesione alla campagna internaz… -