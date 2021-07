Ue, Berlino cerca di affossare candidato italiano a presidenza Esma (Di venerdì 9 luglio 2021) Continua la battaglia, dietro le quinte delle istituzioni Ue, sulla nomina del nuovo presidente dell'Esma, l'Autority indipendente europea dei mercati finanziari. In lizza ci sono un candidato ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) Continua la battaglia, dietro le quinte delle istituzioni Ue, sulla nomina del nuovo presidente dell', l'Autority indipendente europea dei mercati finanziari. In lizza ci sono un...

Advertising

Luca100celleASR : RT @sircertaldismo: @FABI0TRP2punt0 @Luca100celleASR CANNAVARO INSISTE ANCORA CANNAVARO VIA IL CONTROPIEDE PER TOTTI DENTRO IL PALLONE PER… - sircertaldismo : @FABI0TRP2punt0 @Luca100celleASR CANNAVARO INSISTE ANCORA CANNAVARO VIA IL CONTROPIEDE PER TOTTI DENTRO IL PALLONE… - RGMAZZARELLA : RT @JuventusFC_VEN: «Dentro il pallone, lo mette fuori Cannavaro… insiste Podolski, CANNAVARO, CANNAVARO! Via il contropiede con Totti, den… - BerlinoCP : Berlino, azienda italiana cerca personale #lavoro #Berlin #disoccupazione #Mammafiore - RCMmax : RT @JuventusFC_VEN: «Dentro il pallone, lo mette fuori Cannavaro… insiste Podolski, CANNAVARO, CANNAVARO! Via il contropiede con Totti, den… -