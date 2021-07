(Di venerdì 9 luglio 2021) I presunti 'intermediari per laSede', si travestivano soprattutto da. Ma erano. Promettevano di far ottenere, con il pagamento in contanti di una polizza, prestiti e mutui ...

...della compagnia di Roma centro insieme a quelli della stazione di San Lorenzo in Lucina... Come detto uno degli incontri, che avrebbe fruttato ai15mila euro, è avvenuto nella ...Carabinierida sacerdoti per scoprire la truffa L'attività di indagine veniva approfondita, sia avvalendosi di mezzi tecnici di intercettazione telefonica e ambientale, sia con servizi di osservazione ...Ma erano truffatori. Promettevano di far ottenere ... della compagnia di Roma centro insieme a quelli della stazione di San Lorenzo in Lucina travestiti da frati e da sacerdoti. Gli investigatori dell ...I presunti “intermediari per la Santa Sede”, si travestivano soprattutto da cardinali. Ma erano truffatori. Promettevano di far ottenere, con il pagamento in contanti di ...