Triplice omicidio su un campo da golf: ucciso anche un giocatore professionista, caccia al killer (Di venerdì 9 luglio 2021) Si cerca da ore l’assassino di tre uomini, uno dei quali è un giocatore di golf professionista, trovati senza vita nel terreno di un country club statunitense La polizia sta cercando di scoprire chi abbia ucciso tre uomini, incluso il giocatore professionista di golf Gene Siller, i cui corpi sono stati trovati nel terreno di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 9 luglio 2021) Si cerca da ore l’assassino di tre uomini, uno dei quali è undi, trovati senza vita nel terreno di un country club statunitense La polizia sta cercando di scoprire chi abbiatre uomini, incluso ildiGene Siller, i cui corpi sono stati trovati nel terreno di L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

itsoktobemarty : Non io che stanotte ho sognato di essere ricercata dalla polizia per triplice omicidio quindi mi travestivo da uomo… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Iran, un triplice omicidio che può portare alla riforma del sistema di giustizia penale - Profilo3Marco : RT @Corriere: Iran, coppia di anziani uccide figlio e genero. «Pentiti? No, erano moralmente corrotti» - razorblack66 : RT @Corriere: Iran, coppia di anziani uccide figlio e genero. «Pentiti? No, erano moralmente corrotti» - Qua_Agatha : RT @Corriere: Iran, coppia di anziani uccide figlio e genero. «Pentiti? No, erano moralmente corrotti» -