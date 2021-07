Tribunale, stop a file e attese: parte il progetto ‘Insieme in sicurezza’ (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una procedura per disciplinare ingressi e uscite degli avvocati e degli utenti che frequentano il Tribunale del capoluogo, evitando così pericolosi assembramenti. Questo l’obiettivo dell’iniziativa presentata oggi da Valter Militi, presidente della Cassa Forense e Stefania Pavone, presidente dell’Ordine degli avvocati. A disciplinare il tutto sarà un sistema informatico che grazie a dei monitor installati al piano terra e al piano superiore consentirà di avere in tempo reale l’agenda dei lavori dei magistrati e l’andamento delle udienze in corso. Un’app, poi, indirizzerà l’utente nell’orario e nella stanza precisa dell’udienza ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una procedura per disciplinare ingressi e uscite degli avvocati e degli utenti che frequentano ildel capoluogo, evitando così pericolosi assembramenti. Questo l’obiettivo dell’iniziativa presentata oggi da Valter Militi, presidente della Cassa Forense e Stefania Pavone, presidente dell’Ordine degli avvocati. A disciplinare il tutto sarà un sistema informatico che grazie a dei monitor installati al piano terra e al piano superiore consentirà di avere in tempo reale l’agenda dei lavori dei magistrati e l’andamento delle udienze in corso. Un’app, poi, indirizzerà l’utente nell’orario e nella stanza precisa dell’udienza ...

Advertising

reportrai3 : Nessuno stop ai traghetti. Il tribunale salva dal naufragio Moby e Tirrenia. ?? - anteprima24 : ** Tribunale, stop a file e attese: parte il progetto 'Insieme in sicurezza' ** - pixel_di : ?? ???? ..ok , buongiorno ho dà fare , ova vedo ! Sì solo al primo grado dì giudizio in Tribunale ! Stop dare da… - alaimo_cristian : @MariannaCardini @Bushido5G @paolone_il Adrsso sono io a dire stop E ripeto lei pensa che ho commesso reati nei suo… - arcocielo : RT @reportrai3: Nessuno stop ai traghetti. Il tribunale salva dal naufragio Moby e Tirrenia. ?? -